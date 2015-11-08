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ضبط 3.5 طن صابون سائل مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص بقنا

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ضبط 3.5 طن صابون سائل مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص بقنا ضبط 3.5 طن صابون سائل مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص بقنا
تمكنت وحدة مباحث تموين نجع حمادى، مساء اليوم، من ضبط كمية من الصابون السائل داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الصابون السائل بقرية أولاد نجم التابعه لمركز نجع حمادى.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد تمكن وحدة مباحث بنجع حمادى برئاسة النقيب على الكتبى، يفيد بضبط محمود.ش.ك ، لإداراته مصنع غير مرخص لإنتاج الصابون السائل، وعثر بداخله على 3.5 طن من الصابون السائل مجهول المصدر، وبعض المعدات والأجهزة التى تستخدم فى صناعة الصابون، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات.

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مصر 365

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