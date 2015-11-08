ضبط 1200 لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى قنا

تمكنت وحدة مباحث تموين نجع حمادى، مساء اليوم، من ضبط كمية من المواد البترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد بتمكن وحدة مباحث التموين بنجع حمادى برئاسة النقيب على الكتبى، من ضبط كمية من المواد البترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بقنا بلغت 1200 لتر من البنزين والسولار المدعم، حيث تم ضبط 400 لتر بنزين 80 و800 لتر سولار، داخل محل تجارى، ملك حلمى.ع.ح، عامل، بقرية الشرقى بهجورة بنجع حمادى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات.