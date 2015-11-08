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فيديو | فتاة فلسطينية تطعن جنديًا اسرائيليًا جنوب بيت لحم

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فيديو | فتاة فلسطينية تطعن جنديًا اسرائيليًا جنوب بيت لحم فيديو | فتاة فلسطينية تطعن جنديًا اسرائيليًا جنوب بيت لحم

تداولت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، مقطع مصور لفتاة فلسطينية، تطعن مستوطنًا اسرائيليًا جنوب بيت لحم، بالأراضي المحتلة.

وأظهرت لقطات الفيديو المنشور، الفتاة لحظة وصولها إلى نقطة التفتيش على مدخل المستوطنة وتسليمها هويتها لحارس الأمن هناك، قبل أن تخرج سكيناً من حقيبتها وتقوم بطعن الجندي وتصيبه إصابة بين متوسطة وطفيفة.

وأشارت المصادر العبرية، بحسب موقع 24 الإماراتي، إلى أن الفتاة حلوة سليمان الحمامرة 22 عاماً، منفذة عملية الطعن من بلدة حوسان غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، ونقلت إلى مستشفى هداسا عين كارم بالقدس لتلقي العلاج وإصابتها متوسطة برصاصة بالخصر.

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