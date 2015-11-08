«خيال الظل» .. فنّ شعبي يعاني من النسيان

كتب : هشام عواض

يصعد المِلاغي بجانب السِتار الأبيض المنعكس عليه من الخلف ضوء خافت صادر من مصباح، ليقوم بترديد و إلقاء افتتاحيات البابة والحكاية لعرض اليوم، التي سيؤديها شخصيات الدمى المتحركة من خلف السِتار التي تفصل بين الدمى و بين الجمهور بين عالم الخيال والأساطير والحكايات وعالم الواقع لتنقل العِبر والحِكم للجمهور المشاهد.

يتحمس الجمهور بكلمات الملاغي أكثر و أكثر و يزدادوا تشويقًا، والمِلاغي هو الشخص الذي يقع عليه دور إثارة تشويق الجمهور لمشاهدة العرض.

ما هي إلا دقائق معدودة و يهبط المِلاغي من المسرح لتلقي الدميات بظلها على الستار و تبدأ الحكايات، حكايات مُسلية بجانب أنها ذات معنى ومغذى، مُعبرة ومُعلمة، تدور حول مغامرات “جحا” و مغامرات أبطال ومُحبين وغيرهم و أيضاً حكايات عن حيوانات الغابة.

عناصر عرض خيال الظل

> الضوء والشاشة، يلقى الضوء على الشاشة” ستار بيضاء اللون” من الجهة الأخرى من الجمهور ليتكون الظل على الشاشة أمام الجمهور.

> الدمى، و تتصمم من الجلد المجفف الذي يتم تزينه بالألوان والنقش عليه لتصميم شخصيات العرض.

اللاعب ”المحرك“، وهو الذي يقوم بتحريك الشخصيات خلال العرض، وهناك أيضاً الملاغي الذي يقوم بتشويق الجمهور للعرض و التمهيد لهم، وأيضاً هناك العازف الذي يقوم بعزف الموسيقى المصاحبة للعرض.

بداية خيال الظل في مصر

فن خيال الظل من الفنون التراثية الشعبية في مصر، يذكر أن أول من أدخل هذا الفن لمصر هو الفنان والشاعر “بن دانيال الموصلي” الذي ولد في العراق خلال القرن الثالث الميلادي، اكتسب الموصلي فنه من خلال تأثره بالقبائل القاطنة في طريق الحرير بوسط أسيا واحتكاكه بيهم فأخذ عنهم فنهم و نقله لمصر عندما قرر الرحيل لها بسبب دخول المغول بغداد.

بدأ بن دانيال فنه في مصر بعروضه على الأمراء وكان يستخدم ”بابات“ ومفردها ” بابة ” و هي الاسم الذي يطلق على عرض خيال الظل ونص العرض أيضاً، ومنها ”المتيم والضائع اليتيم“ و“عجيب وغريب“، ومُحتفظ إلى الآن بثلاث مخطوطات من نصوص البابات التي كتبها بن دانيال، وهي ”طيف الخيال“ وهي بدار الكتب المصرية بالقاهرة.

>انتشار فن خيال الظل

مع الوقت ازدهر فن خيال الظل في مصر وذلك بداية من القرن الثالث عشر الميلادي، شهد طفرة وانتشار بإنتقال الفن من قصور الأمراء لشوارع عامة الشعب، تم تقديم العروض لكافة فئات الشعب، وحاز على اهتمام الشعب وحبهم وأصبح وسيلة للتنفيس عن مشاكلهم و أحوالهم المعيشية.

> كما أصبح من أهم وسائل الترفية ومحل قبول للناس على مشاهدتها، وكانت تعرض في مسارح مخصصة وفي المقاهي والأماكن العامة بل وحتى في حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات. وكان يقبل على مشاهدتها الناس من جميع طبقات المجتمع. كانت التمثليات تناقش مواضيعًا سياسية واجتماعية وتاريخية بطريقة فكاهية ساخرة.

>حظر فن خيال الظل

مع انتشار فن خيال الظل في مصر أصبح مع مرور الوقت أكثر جرأة و تطرق لموضوعات حساسة و لنقد الأمراء والحكام و السخرية، فقاموا المماليك بمنع فن خيال الظل لفترة و ما ان عاد ثانية خلال الحكم العثماني لمصر، ونقلوه العثمانيين إلى عاصمة الخلافة العثمانية الأستانة.

خيال الظل في العصر الحديث

> تجدد فن خيال الظل كثيرًا عن ما قبل و شهد تطورات كثيرة، ففي البدايات كان تتميز مسارح عروض خيال الظل بالترحال و عدم الاستقرار، فكانت تقام على عربات تتجول بالقري و المدن، لكن مع مرور الوقت أصبحت مسارح خيال الظل ثابتة . كما شهدت صناعة الدمى تطورًا، فأدخل في صناعة الدمى خامات البلاستيك، بجانب خامة الجلد التي لا تزال تصنع به الدمى إلى الآن من جلود البقر والحمار والماعز و هو الأفضل، بسبب أن الجلود مُعمرة بالمقارنة مع خامات البلاستيك التي عمرها مجرد أيام بخلاف الجلود التي تستمر لسنوات.

في إندونسيا تلك الدولة التي تهتم كثيرًا بفن خيال الظل فإن الدمى لها قدسية كبيرة، حيث أنهم يحافظون عليها من التلف وعندما تتضرر يتم ترقيعها حتى تستمر لسنوات و سنوات ويتم توريث الدمية للأجيال اللاحقة في العائلات التي تعمل في هذا الفن، حتى أنهم يعتبروا الدمية جزء من عائلتهم فعندما ينتهي عمر الدمية الافتراضي يقوموا بدفنها وفقًا لطقوس معينة.

مستقبل فن خيال الظل

قالت الفنانة ” أميرة سليمان” وهي من أهم المصممين لدمى خيال الظل في مصر،عن فن خيال الظل إن الفن حاليًا يشهد اهتمام كبير و ملحوظ من الناس بالرغم من التطور الكنولوجي، لكن أيضا يجب الاهتمام بالفن أكثر وأكثر على مستوى الأفراد و أيضاً المؤسسات، فمن الواجب على الجهات المعنية ووزاة الثقافة تسيير رحلات تجولية بمحافظات الجمهورية، وذلك أولًا لتقديم العروض على سكان الأقاليم المختلفة، وثانيًا حتى يتم التواصل و الاهتمام بمن يريد اتقان هذا الفن و الاهتمام به وتشجيعهم على ذلك.

أشارت أميرة للتجربة التركية في الاهتمام بخيال الظل و العناية بيه، وذلك من خلال إقامة مهرجان سنوي بمدينة بورصة التركية “مهرجان بورصة”، حيث يشارك بالمهرجان المئات من الفنانين والمصميين من داخل تركيا و خارجها و من كل انحاء العالم.