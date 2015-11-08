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زراعة الوادي الجديد تنفذ برنامج مكافحة القوارض قبل الزراعات الشتوية‎

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زراعة الوادي الجديد تنفذ برنامج مكافحة القوارض قبل الزراعات الشتوية‎ زراعة الوادي الجديد تنفذ برنامج مكافحة القوارض قبل الزراعات الشتوية‎

أرشيفية

بدأت مديرية الزراعة بالوادي الجديد تنفيذ برنامج مكافحة القوارض “فئران الغيط”، قبل بدء الزراعات الشتوية بمراكز ومدن وقري المحافظة.

صرح الدكتور محسن عبد الوهاب، مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد، وقال أن البرنامج، ينفذ على عدة محاور ومجموعات عمل تجوب قرى ومدن المحافظة الخمسة، حتى يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري.

وأضاف أنه جاري تنفيذ البرنامج في مركز بلاط خلال الفترة الحالية، وقد تم تقسم فرق المقاومة إلى مجموعتين الأولى تعمل في منطقة بلاط والقرى التابعة لها، والثانية تعمل في قرى ” البشندي- وتنيدة – وأولاد عبد الله “، مؤكدًا ضرورة تعاون المزارعين للتخلص من القوارض.

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