قوات التحالف الدولى تنفذ 31 ضربة جوية ضد " داعش " فى سوريا والعراق

أعلنت قوة المهام المشتركة اليوم (الأحد ) أن قوات التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، أن طائرات التحالف نفذت 31 ضربة جوية ضد تنظيم "داعش " الإرهابى فى العراق وسوريا وذلك خلال الأربع والعشرن ساعة الماضية .

وجاء فى بيان لقوة المهام المشتركة بثه راديو (سوا) الأمريكى أن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 31 غارة ضد تنظيم " داعش " فى العراق وسوريا .

وأضاف أن طائرات التحالف نفذت 12 ضربة فى سوريا استهدفت خلالها وحدات قتالية ومستودع إمداد للتنظيم، كما نفذت أيضا 19 ضربة فى العراق ، تمكنت خلالها من تدمير معسكرات ومستودعات للذخيرة .