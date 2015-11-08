أبو مازن: مستعدون للعودة للمفاوضات شريطة وقف الاستيطان وتحرير الأسرى

قال الرئيس محمود عباس أبو مازن، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع إسرائيل شريطة أن تتوقف النشاطات الإستيطانية ويتم إطلاق سراح 30 أسيرا تم الاتفاق عليهم خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للحديث فى قضايا الحل النهائى.

وأكد أبو مازن، خلال لقائه بالإعلاميين المصريين بمقر إقامته بقصر الضيافة بالقاهرة، اليوم الأحد أن السلطة الفلسطينية فتحت حوارا مع الحكومة الأمريكية، مشيرا لعقد لقاءات بين صائب عريقات وسيلفان شالوم، موضحا أن آخر حديث مع الأمريكيين بحثنا ما يمكن أن يتم عمله لاستئناف المفاوضات، مشيرا إلى أن لقاء آخر تم قبل أسبوعين فى الأردن، وننتظر جواب من بنيامين نتانياهو للأمريكان وعلى ضوء هذا الرد سيكون لنا موقف رسمى، على حد تعبيره.