تحذير.. لو طفلك تعبان بلاش تديله أسبرين واعرفى 3 من أضراره الخطيرة

الإسبرين والأطفال

تعتاد الكثير من الأمهات على إعطاء طفلها قرص من أقراص الإسبرين عند الشكوى من الشعور ببعض الآلام أو الشعور بالصداع أو نزلات البرد والانفلونزا كمسكن للطفل دون النظر لحجم الأضرار التى يمكن أن تقع على الطفل من تناول الاسبرين.>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بالقصر العينى، تقوم بعض الأمهات بممارسة بعض المعتقدات الخاطئة عند تعرض أطفالهن لبعض المشاكل الصحية.

فعلى سبيل المثال عند شكوى الطفل من الصداع أو المغص أو ارتفاع درجة الحرارة أو الإصابة نزلات البرد والأنفلونزا تقوم الأم أحيانا بتذويب قرص من الإسبرين على نصف كوب من المياه وإعطائه للطفل كمسكن دون النظر للإضرار التى يسببها للطفل.

أضرار الإسبرين على صحة الطفل

>واستكملت د. نهى "لا يجب على الأم إعطاء طفلها أقراص الإسبرين وحتى النوع الخاص بالأطفال إلا بعد استشار الطبيب المختص الذى يقرر أن حالة الطفل الصحية تسمح بذلك، وكذلك تحديد الجرعة المناسبة نظرا لأن تناول الطفل الإسبرين سواء النوع الخاص بالأطفال أو الكبار يتكون من مادة فعالة واحدة تتسبب فى تعرضه لبعض الضرار الصحية وأهمها":>1) تعرض الطفل لحدوث سيولة بالدم>2)الإصابة بقرحة فى الاثنى عشر نظرا لأن جدار معدة الطفل يكون رقيقا جدا ولا يتحمل المواد الفعالة بالاسبرين.>3)نزيف بالجهاز الهضمى.

لذلك تنصح د. نهى الأمهات فى حالة شعور أطفالهن بأى إعياء استشارة الطبيب المختص لتجنب تعرضهم للأضرار الصحية.