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بالفيديو - صلاح يخرج محمولا بعد إصابة قوية

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بالفيديو - صلاح يخرج محمولا بعد إصابة قوية بالفيديو - صلاح يخرج محمولا بعد إصابة قوية

وقع اتحاد كرة القدم المصري غرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه على جوزفالدو فيريرا مدرب الزمالك لعدم حضوره المؤتمر الصحفي بعد فوز فريقه على المقاولون العرب 2-1 الأربعاء الماضي.

كما وقعت لجنة المسابقات غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها خمسة آلاف جنيه بسبب أعداد الفريق الزائدة في الملعب أثناء مواجهة المقاولون على ملعب بتروسبورت.

وجلس طارق حامد على دكة البدلاء رغم طرده في الدقيقة 17 من عمر المباراة بعد حصوله على إنذارين.

وحسم الزمالك المواجهة بهدفي أحمد حسن مكي وأحمد دويدار بعدما كان متأخرا ضد فريق المدرب حسن شحاتة.

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فيديو اليوم السابع

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