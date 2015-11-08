بازل في صدارة الدوري رغم خسارة الدربي بمشاركة النني

فاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 30 هدف مقابل 29 في قمة الدوري المصري، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

الأهلي كان الأفضل في شوط المباراة الأول وكان المتقدم في أفضل الفترات، ولكن الزمالك نجح في العودة قبل نهاية الشوط، لينتهي بنتيجة 14 هدف لكل فريق.

مع بداية الشوط الثاني، استمر التفوق الأهلاوي حتى وصل الفارق إلى نقطتين لصالح الأهلي بعد 5 دقائق.

واستمر الفارق بهدفين، حتى نجح أحمد الأحمر في إدراك التعادل بالدقائق العشر الأخيرة.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء كانت الإثارة علىى أشدها، حين أشارت النتيجة لتعادل الفريقين، وكان الأهلي صاحب الكرة قبل دقيقة واحدة من النهاية.

كريم هنداوي تصدى لهجمة الأهلي وانتقلت الكرة لصالح الزمالك، الذي نجح في التسجيل عن طريق حسن يسري في اللقحظة الأخيرة، ليفوز الفريق الأبيض بنتيجة 30 مقابل 29.

فوز الزمالك هو الثالث له هذا الموسم بعد انتصارين سابقين في بطولة الدوري.

يذكر أن الزمالك توج قبل أيام بلقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على الإفريقي التونسي في المباراة النهائية.