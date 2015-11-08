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فوز «شعبان عبد الغفار» بمقعد نقيب المحامين بالوادي الجديد‎

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فوز «شعبان عبد الغفار» بمقعد نقيب المحامين بالوادي الجديد‎ فوز «شعبان عبد الغفار» بمقعد نقيب المحامين بالوادي الجديد‎

شعبان عبد الغفار

أعلنت منذ قليل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين بالوادي الجديد، عن فوز شعبان عبد الغفار بمقعد نقيب المحامين بالوادي الجديد بعد تفوقه على مرشحين آخرين، حيث حصل على 98 صوت، وكان انتخابات نقابة المحامين أجريت اليوم وسط إشراف قضائي وأمني، حيث فاز شعبان عبد الغفار بمقعد نقيب المحامين بعد ما حصل على 98 صوت، مقابل 73 صوت لدسوقى إبراهيم، فيما حصل حسام أحمد حسن على 27 صوت.

يذكر أن الانتخابات أجريت في 3 صناديق إنتخابية لاختيار نقيب عام على مستوى النقابة بأكملها، واختيار 15 عضو للنقابة بواقع 12 عضو من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة، و3 من المحامين المعينين في القطاع العام والحكومي، مع اختيار عضو عن محكمة محافظة الوادي الجديد الابتدائية، وترشح للمنصب الأخير 3 من أبناء المحافظة.

يذكر أن إجمالي المحاميين المسجلين بالكشوف بمركز الخارجة وباريس عدد 165 محامي حضر منهم 130، حصل شعبان عبد الغفار على عدد 98 صوت وحسام أحمد حسن 24 صوت ودسوقي إبراهيم 8 أصوات، وعدد المقيدين المسجلين بمركز الداخلة والفرافرة عدد 77 صوت حصل دسوقي إبراهيم على 65 صوت وحسام أحمد حسن على 3 أصوات ولم يحصل شعبان عبد الغفار على أي صوت من مركز الداخلة، وبهذه النتيجة يكون قد حصل شعبان عبد الغفار على 98 صوتًا متقدمًا عن أقرب منافسيه بعدد 25 صوتًا، حيث حصل دسوقي إبراهيم على 73 صوتًا، وجاء في المركز الأخير حسام أحمد حسن بعدد 27 صوتًا.

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