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مدرب روما: إصابة صلاح؟ إذا لم تكن كسرا ستكون معجزة

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مدرب روما: إصابة صلاح؟ إذا لم تكن كسرا ستكون معجزة مدرب روما: إصابة صلاح؟ إذا لم تكن كسرا ستكون معجزة

أبدى وردي جارسيا المدير الفني لفريق روما استيائه من إصابة محمد صلاح نجم الفريق العنيفة التي أدت لخروجه من مباراة لاتسيو في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

وخرج صلاح من المباراة في الدقيقة 58 بعد التواء كاحله أسفل قدم سيناد لوليتش لاعب وسط لاتسيو.

وقال جارسيا عبر قناة beIN SPorts عقب المباراة ردا على سؤال ما إذا كان سيغيب صلاح عن مواجهات المقبلة: "للأسف.. نعم".

وأضاف "إذا لم تكن كسر ستكون معجزة".

وسيخضع صلاح لفحوصات عاجلة في الساعات المقبلة للتأكد من حجم الإصابة التي ستحرمه من مباراتي مصر مع تشاد في تصفيات كأس العالم يومي 14 و17 نوفمبر.

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