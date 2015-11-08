ضبط 3926 مخالفة مرورية وحجز 18 توك توك بالجيزة

كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل حملاتها لإعادة المظهر الحضارى وتحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المركبات المتروكة والمهملة بالميادين والشوارع.

وحررت الحملات 3926 مخالفة متنوعة لقيادة بدون رخصة، وانتظار خاطئ، وضبطت 1238 مخالفة نموذج 125، وحجزت 18 توك توك بالشوارع الرئيسية، والميادين ورصدت 13 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى" وأزالت 355 سيارة مخالفة بواسطة أوناش المرور.

وأجرت الحملة تحليلا لـ15 سائقا، ثبت تعاطى 4 منهم للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطين وعرضهم على النيابات المختصة.