تحرير 779 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى ترأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 779 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 342 مخالفة مرورية متنوعة (نموذج 125) و91 مخالفة إزالة ملصقات، و93 مخالفة انتظار خاطئ، و2 حجز سيارة، و161 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و28 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و33 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و17 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"، و7 مخالفات سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 5 رخص لمخالفة البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.