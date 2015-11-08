أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تحرير 779 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

Google+ Print
تحرير 779 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية تحرير 779 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية
شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى ترأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 779 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 342 مخالفة مرورية متنوعة (نموذج 125) و91 مخالفة إزالة ملصقات، و93 مخالفة انتظار خاطئ، و2 حجز سيارة، و161 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و28 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و33 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و17 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"، و7 مخالفات سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 5 رخص لمخالفة البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365