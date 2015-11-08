نيابة جنوب الجيزة تعاين فيلا صلاح دياب بعد اتهامه للأمن باقتحام مقر سكنه

انتقل فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة بإشراف المستشار أحمد ناجى رئيس النيابة إلى فيلا رجل الأعمال صلاح دياب بمنطقة منيل شيحة لإجراء معاينة، بعدما ذكر صلاح دياب فى التحقيقات أن قوات الأمن اقتحمت الفيلا، وكسروا البوابة الحديدية، وهو ما أثار الذعر والفزع لدى جميع أفراد أسرته.

وأكد صلاح دياب أن الأسلحة المضبوطة كان يستخدمها للدفاع عن نفسه وأسرته فى أعقاب الانفلات الأمنى الذى حدث خلال فترة ثورة 25 يناير.

- حبس نجل رجل الأعمال صلاح دياب 4 أيام على ذمة التحقيقات

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