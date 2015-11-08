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أبو مازن للإعلاميين المصريين: نريد أن تستمر الهبة سلمية ولاتتحول لعمل مسلح

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أبو مازن للإعلاميين المصريين: نريد أن تستمر الهبة سلمية ولاتتحول لعمل مسلح أبو مازن للإعلاميين المصريين: نريد أن تستمر الهبة سلمية ولاتتحول لعمل مسلح
قال الرئيس محمود عباس أبو مازن، إنه التقى الرئيس السيسى وبحث معه موضوعات كثيرة أولها الوضع السياسى المتوتر فى فلسطين، فى ظل المصادمات وعمليات القتل بحق أبناء الشعب الفلسطينى فى مدينة القدس ومناطق مختلفة فى مدن الضفة الغربية، مؤكدا أنه يحاول ألا تتطور الصدامات أكثر من ذلك، كى لا تتحول الهبة السلمية لعمل مسلح.

وأضاف أبو مازن، خلال لقائه مع وفد من الإعلاميين المصريين، بالقاهرة، منذ قليل، نريد أن نعبر عن صوتنا وموقفنا الغاضب من موقف إسرائيل، لكن الأمور المباشرة التى حدثت مؤخراً كانت عبارة عن اعتداءات مستمرة على المسجد الأقصى، الأمر الذى استفز الفلسطينيين.

وأكد الرئيس أبو مازن أن إسرائيل اخترقت جميع الاتفاقيات مع الفلسطينيين، موضحا أنه قرر رسميا ألا يلتزم بتلك الاتفاقيات حال استمرت إسرائيل فى انتهاكتها ورفضت تنفيذ تلك الاتفاقيات.


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