تقدم منتصر الزيات بـ١٣ لجنة بانتخابات المحامين فى لجان جنوب الجيزة

أظهرت المؤشرات الأولية بعد فرز ١٣ بلجان جنوب الجيزة عن تقدم منتصر الزيات المرشح على منصب نقيب المحامين بـ٢٦٦ صوتا، وسامح عاشور بـ٢٣٩ صوتا.

وجاءت نتيجة اللجنة رقم ١٣ سامح عاشور ٥ أصوات ومنتصر الزيات ١٠ أصوات، وفى اللجنة رقم ٢٣ منتصر الزيات ٢٥ صوتا، سامح عاشور ١٢ صوتا.

وفى اللجنة رقم ٢٦ منتصر الزيات ١١ صوتا، وسامح عاشور ٨ أصوات. ولجنة رقم ١٩ منتصر الزيات ١٦ صوتا وسامح عاشور ١٨ صوتا، واللجنة رقم ٣ سامح عاشور ٢٦ صوتا ومنتصر الزيات ٢٢ صوتا، و فى اللجنة رقم ٤ منتصر الزيات ١٧ صوتا وسامح عاشور ٢١ صوتا.

وفى اللجنة رقم ١٠، حصل منتصر الزيات على ٣٠ صوتاوسامح عاشور ١٩ صوتا ، و فى اللجنة رقم ٧ منتصر الزيات ١٧ ،وسامح عاشور٩، و اللجنة رقم ٨ سامح عاشور ٥٤ ومنتصر الزيات ٤٤ ، و اللجنة رقم ٥ سامح عاشور ٢٠ ومنتصر الزيات ١٧، و لجنة رقم ٦ سامح عاشور ١٨ صوتا ومنتصر الزيات ٢٤صوتا، وفى اللجنة رقم ٢٤ منتصر الزيات ١٤ صوتا وسامح عاشور ٩ أصوات، وفى اللجنة رقم ١٨ سامح عاشور ٢٠ صوتا ومنتصر الزيات ١٩ صوتا.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، 330 مرشحا بينهم 26 مرشحا لمنصب نقيب المحامين وأبرزهم سامح عاشور النقيب الحالى المنتهية مدته، ومنتصر الزيات، وسعيد عبد الخالق، والدكتور إبراهيم إلياس، ونبيه الوحش، وشوكت عز الدين وإبراهيم عبد العزيز سعودى، المتحدث باسم حركة محامون من أجل العدالة، ويتنافس 105 مرشحين على عضوية مجلس النقابة عن المستوى العام، و29 عن القطاع العام، و170 مرشحا عن المحاكم الابتدائية.

- بدء التصويت بانتخابات المحامين فى النقابة الفرعية بالجيزة

- سامح عاشور يدلى بصوته فى انتخابات المحامين

- بدء التصويت فى انتخابات نقابة المحامين بمحافظة شمال سيناء

- بدء التصويت فى الانتخابات العامة لنقابة المحامين

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