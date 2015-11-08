محاميو البدارى يحتجون ضد اعتداء «ضباط» على زميل لهم في أسيوط‎

نظم عدد من محاميو البداري في أسيوط؛ وقفًة احتجاجية داخل مقر «نقابة المحامين» الفرعية في المدينة، على خلفية تعدي ضابطين من مباحث المركز على زميل لهم خلال مداهمة أحد منازل دون إذن مسبق من «النيابة العامة».

وقال المحامون المحتجون إن أحداث الواقعة ترجع لقيام أحد الضباط بالتعدي على المحامي” م. ج.” لفظيًا وجسديآ وإطلاق النيران عشوائيًا بجانبه، وذلك بعدما سألهم عن أذن النيابة عند مداهمتهم للمنزل.

وأضاف المحامون أن الضابطين وجها إلى زميلهم السباب وتعدوا بالضرب عليه مما أحدث إصابته بجروح في أماكن متفرقة من الجسد وخاصة بالرقبة وقام على أثرها بتوقيع كشف وعمل تقرير طبي وتقديم بلاغ للنيابة العامة بما حدث.

ورفع المحتجون من محاميو البداري لافتاتٍ مكتوب عليها: “أين أنت يا وزير الداخلية من امتهان المحامين” و”كرامة المحامي خط أحمر” مطالبين وزير الداخلية بالتدخل الفوري.