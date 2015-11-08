أمن الإسماعيلية يضبط 500 طربة حشيش بحوزة عصابة لتجارة المخدرات

تمكنت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، من ضبط أخطر تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بمنطقة أبو صوير، بدأت عملية الضبط بمعلومات الضباط وحدة مباحث مركز أبوصوير، تؤكد قيام “علي ح.م” سن 24 عاطل مقيم جمعية العاشر دائرة مركز الإسماعيلية، و” شادية ع.” سن 54 ربة منزل، بالاتجار في المواد المخدرة خاصةً مخدر الحشيش.

على الفور تم إخطار اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية. وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد عدة أكمنة سرية أسفر إحداها عن ضبط المتحري عنهما وبحوزتهما عدد 500 طربة من مخدر الحشيش تزن حوالي 50 كيلو جرام، وعدد 7 تليفونات محمولة ومبلغ مالي قدرة 1940 جنيه، وكان برفقتهم كلًا من

> “هند.م.ع” سن 37 ربة منزل، مقيمة المندرة الإسكندرية “زوجة شقيق الأول”، و”سامي. ف.ع” سن 50 سائق مقيم الساحل، القاهرة، مستقلين السيارة رقم 185049 ملاكي شرقية ماركة شفيرولية بيضاء اللون قيادة الأخير.

بمواجهتهم اعترف الأول والثانية بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع والتليفونات المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10523 لسنة 2015 جنايات مركز أبوصوير.