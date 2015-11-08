بالفيديو..الأمطار تغمر طرقاً ومنازل بالفجيرة

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على منطقتي قدفع ومربح بالفجيرة ومدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، صاحبها رعد وبرق ورياح نشطة ، استمر هطولها قرابة الساعتين بصورة متواصلة، انخفضت على اثرها درجات الحرارة بشكل ملحوظ ، وجرت السيول في المنحدرات المنخفضة، وغمرت مياه الامطار الشوارع والطرق الداخلية والاحياء السكنية والمحال التجارية بالمناطق ، مما تسبب في اعاقة حركة وعبور السيارات.

وقال المهندس محمد سيف الافخم مدير بلدية الفجيرة، ان الوضع مطمئن وان بعض الطرق والاحياء المنخفضة شهدت تراكم مياه الامطار، ودخولها بكميات متفاوتة لبعض المنازل القريبة من الشارع، حيث تم تشكيل فرقة طوارئ وتدارك الوضع بالسرعة اللازمة لها باستخدام آليات ومضخات البلدية للحيلولة دون حدوث اية مشاكل وذلك بتصريف المياه من اماكن تجمعها.