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النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة طفل توفى نتيجة الإهمال الطبى بمستشفى بولاق

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النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة طفل توفى نتيجة الإهمال الطبى بمستشفى بولاق النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة طفل توفى نتيجة الإهمال الطبى بمستشفى بولاق
أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار على محجوب رئيس النيابة بدفن وتشريح جثة الطفل محمود عمر ضحية الإهمال الطبى، والذى توفى داخل مستشفى بولاق إثر إعطائه حقنة مضاد حيوى من مساعد صيدلى، وأمرت النيابة بأخذ عينة من دم الطفل ومعاينتها، لمعرفة ما إذا كانت تحتوى على أى عقاقير طبية من عدمه، وطلبت تقريرا وافيا عن حالة الطفل كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تعود تفاصيل الواقعة حينما ساءت الحالة الطبية للطفل محمود عمر، واشتد عليه المرض فتوجه به والده إلى إحدى الصيدليات، وتم إعطاؤه حقنة مضاد حيوى، إلا أن الحالة الصحية للطفل تدهورت، فتم نقله على الفور إلى مستشفى بولاق الدكرور وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.

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