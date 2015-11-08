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بالصور.. الحماية المدنية والقوات المسلحة يواصلان رفع أنقاض منزلى الفيوم

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بالصور.. الحماية المدنية والقوات المسلحة يواصلان رفع أنقاض منزلى الفيوم بالصور.. الحماية المدنية والقوات المسلحة يواصلان رفع أنقاض منزلى الفيوم
مازالت الحماية المدنية وفرق الإنقاذ بالقوات المسلحة ورجال الإسعاف مستمرين فى رفع الأنقاض وانتشال المصابين والضحايا فى حادث انهيار منزلين بمنطقة باب الوداع فى حى الصوفى بمدينة الفيوم، ما أسفر عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 20 آخرين.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا فى السابعة صباح اليوم، بانهيار منزلين بمنطقة باب الوداع بحى الصوفى بمدينة الفيوم، وتبين أن سبب الانهيار يرجع إلى الحفر بعمق كبير عن طريق "لودر" فى قطعة أرض فضاء تتوسط المنزلين.

انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف بإشراف مدير الأمن ومازالت عملية رفع الأنقاض مستمرة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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