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أسباب الصداع النفسى وكيف تفرقه عن الصداع العضوى

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أسباب الصداع النفسى وكيف تفرقه عن الصداع العضوى أسباب الصداع النفسى وكيف تفرقه عن الصداع العضوى
الصداع من أكثر الأعراض انتشارا بين البشر، وهناك عشرات الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بالصداع، منها ما يرجع إلى الأمراض العضوية ومنها ما يحدث نتيجة للعوامل النفسية ويعرف بالصداع النفسى.
> عن الصداع الناتج عن عوامل نفسية وكيفية تمييزه عن الصداع العضوى، يقول الدكتور جمال فرويز استشارى الأمراض النفسية، أن موضع الصداع، هو ما يمكن من خلاله تحديد السبب المؤدى إلى الصداع.

فعلى سبيل المثال الصداع النصفى يصيب جانبا واحدا من المخ فيما يشير صداع مؤخرة الرأس إلى مرض عضوى، أما الصداع الناتج عن أسباب نفسية فهو يصيب الدماغ بشكل كامل ومتنقل، بمعنى أن الألم يظل يدور ويظهر فى محيط الرأس بالكامل ولا يختص بمنطقة محددة.

أسباب انتقال الصداع النفسى من موضع إلى آخر بالرأس
> أما السبب فى انتقال الصداع النفسى من موضع إلى آخر فيرجعه فرويز إلى تأثير الحالة النفسية على العضلات الجانبية والأمامية للدماغ بشكل كامل، وهو ما يؤدى إلى ظهور أعراض الصداع فى أكثر من موضع.

ويؤكد فرويز أنه فى أغلب الحالات يصاحب الصداع النفسى عدد من الأمراض والحالات النفسية الأخرى أهمها التوتر النفسى والقلق.
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