وصول خبراء تحقيق من روسيا وألمانيا وفرنسا لمكان تحطم الطائرة الروسية

أعلن ممثل عن فريق العمليات، التابع لوزارة الطوارئ الروسية، وصول مجموعة من الخبراء الروس والمصريين والألمان والفرنسيين إلى مكان تحطم الطائرة الروسية فى سيناء، لمواصلة التحقيق فى أسباب الحادث، طبقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وقال المتحدث إن مجموعة الخبراء وصلت إلى موقع سقوط حطام الطائرة برفقة مندوب من وزارة الطيران المدنى المصرية على متن مروحية، وهم يعتزمون فحص أجزاء كبيرة من حطام الطائرة المنكوبة، حسب الوكالة الروسية.

وكانت طائرة "إيرباص- 321" التابعة لشركة طيران "كوجاليم آفيا" الروسية قد تحطمت أثناء قيامها برحلة من شرم الشيخ إلى مدينة سان بطرسبورج الروسية فى أكتوبر الماضى، وكان على متنها 217 راكباً وسبعة من أفراد الطاقم، لقوا جميعا حتفهم.

وكان الطيار أيمن المقدم، رئيس اللجنة الخماسية المعنية بالتحقيق فى حادث سقوط الطائرة الروسية فى شبه جزيرة سيناء المصرية، قال أمس السبت، إن اللجنة لم تتوصل بعد إلى أى استنتاجات عن سبب تحطم الطائرة.