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إغلاق باب التصويت فى انتخابات نقابة المحامين وبدء فرز الأصوات

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إغلاق باب التصويت فى انتخابات نقابة المحامين وبدء فرز الأصوات إغلاق باب التصويت فى انتخابات نقابة المحامين وبدء فرز الأصوات
أعلنت اللجنة المنظمة لانتخابات نقابة المحامين منذ قليل، غلق باب التصويت فى تمام الخامسة، والبدء الفورى فى فرز الأصوات داخل اللجن.

وشهدت اللجان حالة من الازدحام والتكدس وقت إغلاقها، بسبب سعى أفراد من الجمعية العمومية للتصويت خلال اللحظات الأخيرة، فى حين اصطف أنصار مرشحى المجلس والنقيب على جانبى الطريق المؤدى للجان الانتخابية للدعاية لمرشحيهم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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