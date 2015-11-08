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مصدر أمنى أردنى: قاتل الحارس المصرى سلم نفسه للأجهزة الأمنية

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مصدر أمنى أردنى: قاتل الحارس المصرى سلم نفسه للأجهزة الأمنية مصدر أمنى أردنى: قاتل الحارس المصرى سلم نفسه للأجهزة الأمنية
أفاد مصدر أمنى بمديرية الأمن العام الأردنية، لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط عصر اليوم الأحد، بأن قاتل الحارس المصرى الذى لقى حتفه صباح أمس السبت بمنطقة الشونة الجنوبية جنوب الأردن سلم نفسه للأجهزة الأمنية، وتم تحويله إلى المدعى العام.

وقال المصدر "إن القاتل هو أحد أصحاب المزرعة التى يعمل فيها الحارس المصرى، وأنه أفاد خلال التحقيق معه بأنه أطلق الرصاص عندما سمع حركة غريبة خلال ساعات الليلة فى المزرعة ولم ينتبه لوجود الحارس".

كان قد تم العثور صباح أمس السبت فى منطقة الأغوار جنوب الأردن على جثمان الحارس المصرى ناصر عادل الزهيرى (33 عاما) مصابا بعيار نارى فى منطقة الرأس.


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