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تقدم سامح عاشور فى معظم لجان جنوب القاهرة والنقابة العامة

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تقدم سامح عاشور فى معظم لجان جنوب القاهرة والنقابة العامة تقدم سامح عاشور فى معظم لجان جنوب القاهرة والنقابة العامة
أظهرت مؤشرات الفرز بمحكمة جنوب القاهرة، بعد الانتهاء من فرز عدد من اللجان، تقدم سامح عاشور يليه إبراهيم إلياس وسعيد عبد الخالق على منصب نقيب المحامين، كما تقدم سامح عاشور فى أكثر من 7 لجان بمقر النقابة العامة تابعة الزاوية وبولاق والأزبكية.

ويتنافس فى انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين 330 مرشحا، بينهم 26 مرشحا لمنصب نقيب المحامين وأبرزهم سامح عاشور النقيب الحالى المنتهية مدته، ومنتصر الزيات، وسعيد عبد الخالق، والدكتور إبراهيم إلياس، ونبيه الوحش، وشوكت عز الدين وإبراهيم عبد العزيز سعودى، المتحدث باسم حركة "محامون من أجل العدالة"، ويتنافس 105 مرشحين على عضوية مجلس النقابة عن المستوى العام، و29 عن القطاع العام، و170 مرشحا عن المحاكم الابتدائية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

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