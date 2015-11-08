بعد وفاة طفل بريطانى.. احترس كرسى الأطفال فى العربية للجلوس مش للنوم

فقدت عائلة بريطانية طفلها الرضيع الذى يبلغ من العمر 3 شهور طبقا لتقرير نشرته صحيفة"ديلى ميل" البريطانية.

أكدت الصحيفة أن الطفل توفى بعد أن تركه والداه نائما لمدة ساعتين فى مقعد السيارة، على كرسى الأطفال غير المخصص للنوم، مما تسبب ذلك فى وقوع المأساة، فتوفى الطفل ووصل للمستشفى أزرق اللون وفاقد الحياة.

وبعد أن توفى الطفل قام الوالدان بإطلاق حملة توعية للآباء من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لتسليط الضوء على مخاطر ترك الأطفال ينامون فى مقاعد السيارة، وقالت والدة الطفل MailOnline إنها توجه رسالة للآباء بعدم ترك أطفالهم فى السيارة، مؤكدة أن الناس بحاجة إلى فهم أن مجرى التنفس عند الأطفال يكون لينا جدا، وأن الطفل قبل سن عام من الممكن أن يغلق جهازه التنفسى بسهولة، إذا لم يتم وضعه فى السيارة بشكل صحيح أو تركه فى السيارة دون الإشراف عليه لفترات طويلة.

ويقول والد الطفل: إن مهمتنا تزويد الآباء والأمهات بأكبر قدر من المعلومات حتى يتخذوا الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الطفل، ففى حالة استخدام مقعد السيارة لجلوس الطفل أو جهاز هزاز بشكل صحيح للتنبيه، فيجب أن يتم الإشراف والاطمئنان على الطفل بشكل صحيح ودورى، ومن الضرورى أن يكون الوالدان حذرين بشأن جلوس الطفل بشكل صحيح كما موضح بتعليمات السلامة المدونة على كرسى الطفل.

ويستكمل والد الطفل أن الحملة ليست لتخويف الآباء والأمهات، ولكنها للتوعية، وهذا لا يعنى أن جلوس الأطفال فى السيارة يؤدى إلى موتهم ولكن من الضرورى توعيتهم بأهمية الاستخدام الصحيح لأجهزة الأطفال وكيفية تجنب المخاطر، لأن نوم الطفل على كرسى السيارة من الممكن أن يتسبب فى اختناقه، حيث لا يمتلك قوة بعضلات التنفس ومحاولة إعادة التنفس.

وحسبما جاء فى التقرير يوصى الخبراء بضرورة وضع الطفل الرضيع عند النوم على سريره أو أن يكون مستلقيا على ظهره، ولا يوضع نائما جالسا أو فى وضع منحنى لأن هذه الأوضاع قد تتسبب فى اختناقه.



>