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السيطرة على حريق في مطعم الفنر بالفيستيفال سيتي بدبي

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السيطرة على حريق في مطعم الفنر بالفيستيفال سيتي بدبي السيطرة على حريق في مطعم الفنر بالفيستيفال سيتي بدبي

تمكنت فرق الدفاع المدني في دبي من السيطرة علي حريق بسيط في مطبخ مطعم الفنر في الفستيفال سيتي في دبي دون تسجيل أية اصابات او وفيات.

واكد الدفاع المدني في دبي انه تمت السيطرة علي الحريق فور حديثة حوالي الساعة الثانية عشر ظهر اليوم بعد تلقي البلاغ ووصلت علي الفور فرق مكافحة الحريق التابعة لمركز الراشدية وتمت السيطرة عليه في غضون ١٥ دقيقة ومنع انتشاره.

ولفت الدفاع المدني في دبي انه تم اخلاء المطعم بالكامل والمناطق المحيطة به من زوار المركز التجاري لضمان سلامتهم فيما تضرر المطبخ كاملا واجزاء داخلية من المطعم بسبب الدخان الكثيف ووجود مواد قابلة للاشتعال.

وتواجدا فرق الادلة الجنائية التابعة لشرطة دبي لإجراء التحقيقات اللازمة لبيان سبب الحريق واتخاذ اللازم.

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