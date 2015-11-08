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بعد 5 شهور.. حكومة بخاري تحلف اليمين في نيجيريا الأربعاء القادم

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بعد 5 شهور.. حكومة بخاري تحلف اليمين في نيجيريا الأربعاء القادم بعد 5 شهور.. حكومة بخاري تحلف اليمين في نيجيريا الأربعاء القادم

الرئيس النيجيري محمد البخاري

قال بيان رئاسي يوم الأحد إن النيجيرية ستؤدي اليمين امام الرئيس محمد بخاري يوم الأربعاء لتنتهي بذلك فترة انتظار دامت 5 شهور من أجل تشكيل حكومة في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

وكان بخاري (72 عاما) الحاكم العسكري السابق الذي جرى تنصيبه رئيسا للبلاد بنهاية مايو واجه انتقادات لانتظاره حتى سبتمبر لإعلان تشكيل حكومته التي خضعت لمراجعة في مجلس الشيوخ دامت شهرا. وستعلن الحقائب الوزارية بعد آداء الوزراء اليمين.

وقال البيان الصادر عن فيمي أديسينا المتحدث باسم بخاري والذي أرسل عبر البريد الإلكتروني “سينصب الرئيس محمد بخاري رسميا مجلسا تنفيذيا اتحاديا جديدا يوم الأربعاء الموافق 11 نوفمبر عام 2015.”

وتابع البيان “قبل إعلان جلسة تنصيب المجلس سيؤدي الوزراء المكلفون اليمين في قصر الرئاسة”

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