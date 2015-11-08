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فتح طريق «القاهرة-الإسكندرية» بعد قطعه من الأهالي اعتراضًا على تقاعس الحكومة

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فتح طريق «القاهرة-الإسكندرية» بعد قطعه من الأهالي اعتراضًا على تقاعس الحكومة فتح طريق «القاهرة-الإسكندرية» بعد قطعه من الأهالي اعتراضًا على تقاعس الحكومة

طريق الاسكندرية الزراعي

تمكنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة البحيرة في إقناع أهالي مركزي دمنهور وكفر الدوار بإعادة فتح الطريق الزراعي السريع (القاهرة-الإسكندرية) من الاتجاهين، وذلك عقب قيامهم بقطعه احتجاجًا على ما وصفوه بتقاعس الأجهزة التنفيذية لإنقاذهم بعد غرق منازلهم وأراضيهم الزراعية بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وذكرت وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، أن العشرات من أهالي قرى مركزي دمنهور وكفر الدوار قطعوا الطريق الزراعي السريع (القاهرة-الإسكندرية) في الاتجاهين لليوم الثاني على التوالي ومنعوا مرور السيارات وافترشوا الطريق، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية وتكدس السيارات لمسافات طويلة، مطالبين الأجهزة التنفيذية والقيادات المحلية بالتدخل لحل الأزمة.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الأحداث ونجحوا في إقناع الأهالي بفتح الطريق وإعادة تسيير حركة المرور.

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