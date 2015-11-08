تفجيرين انتحاريين في تشاد.. وأصابع الاتهام تتجه لبوكو حرام

قال متحدث باسم الشرطة في تشاد إن انتحاريتين قتلتا 3 أشخاص على الأقل وأصابتا أكثر من 10 آخرين يوم الأحد في تفجيرين بقرية في البلاد.

وتستضيف قرية نوجوبوا نازحين من تشاد وكذلك لاجئين نيجيريين هربوا من العنف في معاقل جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة بشمال شرق نيجيريا. وتعرضت القرية لهجمات متشددين أكثر من مرة خلال العام المنصرم.

وقتلت الانتحاريتان في التفجيرين في نوجوبوا وهي قرية صيد تطل على بحيرة تشاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية بول مانجا “أستطيع أن أؤكد أن هجوما وقع في نوجوبوا”. وأضاف أن انتحاريتين نفذتا الهجوم لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وذكر أن عدد القتلى أولي وقد يرتفع.

وتتصدر تشاد مساعي في المنطقة للتصدي لبوكو حرام التي زادت هجماتها عبر الحدود من قواعدها في نيجيريا إلى تشاد والكاميرون والنيجر.