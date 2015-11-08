أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تفجيرين انتحاريين في تشاد.. وأصابع الاتهام تتجه لبوكو حرام

Google+ Print
تفجيرين انتحاريين في تشاد.. وأصابع الاتهام تتجه لبوكو حرام تفجيرين انتحاريين في تشاد.. وأصابع الاتهام تتجه لبوكو حرام

قال متحدث باسم الشرطة في تشاد إن انتحاريتين قتلتا 3 أشخاص على الأقل وأصابتا أكثر من 10  آخرين يوم الأحد في تفجيرين بقرية في البلاد.

وتستضيف قرية نوجوبوا نازحين من تشاد وكذلك لاجئين نيجيريين هربوا من العنف في معاقل جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة بشمال شرق نيجيريا. وتعرضت القرية لهجمات متشددين أكثر من مرة خلال العام المنصرم.

وقتلت الانتحاريتان في التفجيرين في نوجوبوا وهي قرية صيد تطل على بحيرة تشاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية بول مانجا “أستطيع أن أؤكد أن هجوما وقع في نوجوبوا”. وأضاف أن انتحاريتين نفذتا الهجوم لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وذكر أن عدد القتلى أولي وقد يرتفع.

وتتصدر تشاد مساعي في المنطقة للتصدي لبوكو حرام التي زادت هجماتها عبر الحدود من قواعدها في نيجيريا إلى تشاد والكاميرون والنيجر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا