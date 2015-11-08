الليلة: نجوى إبراهيم تكشف في برنامج «بيت العيلة» عملية غسيل أموال أمام الكاميرات

كتبت- إنجي لطفي

‎تتعرض مقدمة برنامج «بيت العيلة»، المذيعة نجوى ابراهيم، الليلة، لعملية غسيل أموال أمام الكاميرات، وتستضيف سيدة مصرية هي”أم حسن” التي ربت دكاترة ومهندسين ودخلت الجامعة، وهى تعمل ماسحة أحذية ومؤخرًا كرمها الرئيس السيسي.

‎كما تستضيف الدكتور هشام عاشور، وتتعرض لحكايته مع تغير القانون الألماني، ليعود الى مصر بعد 20عامًا. يقدم البرنامج أول لقاء مع (علي بابا) نسخة 2015 ،إضافة إلى بيت العائلة وقصة الدكتور سامح سعد في أمراض الشيخوخة. ومن المقرر أن يقدم المطرب أحمد سعد لأول مرة أغنية (بطني بتوجعني) ويشارك أول نجوم بيت العيلة محمد نبيل.

يعرض البرنامج ‎الليلة في العاشرة والنصف مساء على قناة النهار.