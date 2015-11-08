ذا فويس:كاظم الساهر نادم وشيرين عبد الوهاب تستعيد خيباتها

كانت الحلقة الثانية من مرحلة المواجهة في الموسم الثالث برنامج "ذا فويس"، حلقة "كسر عظم" كما يقال، حيث إختار المدربون الأربعة كاظم الساهر وصابر الرباعي وعاصي الحلاني وشيرين عبد الوهاب، المشتركين الأقرب في الموهبة والصوت الجميل من كل فريق، لكي يتنافسوا فيما بينهم وبهدف إختيار الأفضل بينهم، وهذا ما يؤكده كلام كاظم الساهر الذي قال " أنا نادم لأني إخترت الإثنين مع بعضهما" وذلك عندما إختار رضوان صادر في مواجهة أحمد ناصر، لأنه عندما جاءت لحظة الحسم للإختيار بينهما، بدا مرتبكاً وآسفاً وقال" لأول مرة بحس جوابي مش حلو"، وبما أنه لم يكن هناك حلاً أمامه سوى الإختيار بينهما، إختار رضوان صادر، ثم قال لزميله عاصي الحلاني" بشرفك. بأعز الناس...خود أحمد" وهذا فعله عاصي الفعل عندما قام بخطف أحمد وضمه إلى فريقه، حتى أن عاصي قال عن هذا الثنائي" "شفت عبد الحليم ووديع الصافي بشباببن قدامنا".



بدا واضحاً في هذه الحلقة تأثّر المدربين الأربعة بآراء بعضهم عند إختيار المشترك الذي سينتقل الى مرحلة الغناء المباشر، فمثلاً عندما حصلت المواجهة بين سارة أكرود وريهام مصطفى في فريق شيرين عبد الوهاب، كانت آراء زملاءها المدربين الثلاثة سلبية تجاه أداء سارة، فإختارت ريهام وهي كانت الأفضل وتستحق الفوز. ولعل أكثر ما يلفت في شيرين عند اختيار مشترك وإستبعاد آخر، هو "الحساسية" الزائدة في موقفها وكلامها عند إستبعاد أي مشترك، وذلك من خلال التحدث عن تجربتها وخيبات الأمل التي واكبت بدايتها الفنية، في محاولة منها في محاولة منها لتطييب خاطره وتشجيعه على المثابرة وعدم فقدان الأمل والإعتراف بالخسارة.



شيرين التي وقف ثنائي آخر من فريقها في مرحلة المواجهة، هما غسان بن ابراهيم وحمزة الفضلاوي، فضلت الثاني على الأول، ولكن إعجاب كاظم الساهر بصوت حمزة دفعه إلى القول لـ صابر الرباعي "لازم تخطف حمزة"، فعمل بنصيحته وخطفه وضمه الى فريقه، فما كان من شيرين الى أن عانقت صابر للتعبير عن شكرها له.



الى ذلك بدت لافتة العبارة التي توجه بها صابر الى كاظم عندما انتهت المواجهة بين "تريو" من فريقه ضم زهير صليوا وأنس سليم وعبود برمدا (شقيق شهد برمدا)، وإختياره لـ عبود، عندما قال له "قول إسم" فأجاب الثاني "قلت لك عبود" فرد عليه صابر"قول الإسم على الهواء"، وذلك بعد أن أعلن عاصي الحلاني عن تأييده لـ عبود.



المواجهة الثانية في فريق صابر كانت بين رنين الشعار ولانا ضاهر، اللتان توجهتا في تقديم أغنية "عاشقة وغلبانة" للراحلة صباح، والتي بدت شيرين عبد الوهاب في غاية الإنسجام عند سماعها، حتى أنها لم تمنع نفسها من غناء بعض مقاطعها بصوت منخفض. وبعد تأكيد المدربين الثلاثة على حسن أداء رنين، إختارها صابر لمرحلة الغناء المباشر. والدا رنين حضرا معها إلى البرنامج وجلسا على كراسي الحضور، ولقد ركزت الكاميرا أكثر من مرة على الفنان عبد الكريم الشعار أثناء غناء إبنته، وهو بدا متفاعلاً معها إلى حد كبير. شيرين إعتبرت أن من يقدم هذه الأغنية يجب أن يكون أكثر قدرة على التعبير، أما كاظم فأشار إلى أن صوت لانا ذكره بصوت نجاة الصغيرة ولكنه يختار رنين، بينما قال عاصي لرنين "أنت إبنة أهم المطربين" وقال لعبد الكريم الشعار" إنت أستاذنا"، الذي ردّ عليه "وأنتَ معلّم".



لم تخل هذه الحلقة من إستعراض بعض المشتركين لموهبتهم وقدراتهم الصوتية، وهذه الناحية برزت مع رضوان الذي بالغ في الإستعراض، غناء وحركة على المسرح، كما برزت أيضاً عند رنين الشعار التي بدت أكثر من واثقة من نفسها، حتى أنها قالت لـ لانا "عاشقة يا لانا وخسرانة" وذلك عند عرض مقطع مسجل من الكواليس، أما على المسرح فبدت وكأنها "ستبتلع" لانا التي لا خبرة لها في الغناء والوقوف على المسرح، حتى أن رنين إتكأت بيدها على كتفها خلال الغناء في حركة بدت نافرة وغير مقبولة منها.



بالنسبة إلى إيميه الصياح، فهي بدت كعادتها بعيداً عن الإستعراض في كلامها وطلتها، ولافتة في رقيّها وتهذيبها وبعدها عن التكلف شكلاً ومضموناً، ويمكن القول أنها الوحيدة بين المذيعات التي تعرف كيف تقدم نفسها كمذيعة بعيداً عن إستعراض الماكياج والملابس وبعيداً عن عقدة منافسة النجمات اللواتي يتواجدن في البرنامج.