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من هو النجم التركي الذي تقاضى 200 ألف دولار مقابل جملة "سامحيني حبيبتي"؟

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من هو النجم التركي الذي تقاضى 200 ألف دولار مقابل جملة "سامحيني حبيبتي"؟ من هو النجم التركي الذي تقاضى 200 ألف دولار مقابل جملة "سامحيني حبيبتي"؟

الأحد 08-11-2015 15:09

بدأ النجم التركي الشاب باريش أردوتش الشهير حالياً بعمر في مسلسل "حب للإيجار"، بحصد ثمار نجاح أول بطولاته الدرامية إلى جانب ألتشين سانغو الشهيرة بعايدة في "حكاية حب"، حيث صوّر حملة إعلامية مهمة لصالح شركة (دريمود) التركية الشهيرة للأحذية النسائية تحت شعار (سامحيني حبيبتي).
وتقاضى عليها أجراً كبيراً وصل إلى 600 ألف ليرة تركية أي ما يساوي 200 ألف دولار أمريكي.
وحققت الحملة نجاحاً إعلامياً وتجارياً كبيراً في أوساط النساء التركيات، اللواتي صرنّ يعتبرنّ باريش أردوتش نجمهن المفضل في "حب للإيجار"، الذي يحافظ على تصدره المرتبة الأولى في نسبة المشاهدة الأسبوعية متفوقاً على مسلسلات تركية هامة من بينها "الوردة السوداء" المعروف عربياً باسم "ورد وشوك" بطولة: إيجي أوسلو (ليلى) وساروهان هانيل (الأسمر).
ويشاهده العرب حالياً في دور ثانوي إلى جانب جيم كيليش في الموسم الثاني من "أثير الحب" الذي يعرض على قناة mbc4.

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سيدتي