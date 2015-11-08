جميلات الشاشة ولو فوق الستين

عندما نرى هؤلاء النجمات المخضرمات في الصور، نشعر وكأنّ السنوات لم تمرّ بهن أو تؤثّر فيهن، وكأنهن عابرات في هذه الحياة من دون أثر للزمن فيهن، أو أنه مرّ بهن خفيفاً بالنسبة إلى أعمارهن الحقيقية، لا بل زادهن جاذبية وجمالاً.

إنهن نجمات هوليوود فوق سن الستين وحتى السبعين! جميلات وجذابات، بينهن وبين الزمن حكاية وفاء، ولا هاجس لديهن بشأن التقدّم في العمر.

قائمة طويلة تضمّ أجمل بطلات الأفلام والغناء، اخترنا منها أجملهن وأكثرهن جاذبية، كضيفات دائمات على قوائم النجمات الساحرات.