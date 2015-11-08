تفعيل الربط الإكترونى لإسعاف الشرقية

قرر الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، تفعيل منظومة الربط الإلكترونى بمرفق سيارات الإسعاف بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان وصول المسعف للمريض لأقرب وأجهز مستشفى لإنقاذ حياته وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية له.

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ المفاجئة صباح اليوم لمستشفى أبو حماد المركزى للاطمئنان على تواجد الأطباء وطاقم التمريض والعاملين، والتأكد من تقديم خدمة طبية مميزة للمرضى وللمترددين على المستشفى.

وأكد المحافظ، أن منظومة الربط الإلكترونى لمرفق سيارات الإسعاف تقوم على ربط جميع سيارات الإسعاف مع وحدات الاستقبال للعناية المركزة وحضانات الأطفال بجميع المستشفيات المركزية داخل نطاق المحافظة، بسرعة توجيه المريض والوصول إلى المكان الأقرب والأجهزة لإنقاذ حياته.

تجول المحافظ داخل أقسام المستشفى ونبه بضرورة صرف الأدوية الموجودة داخل الصيدلية للحالات المرضية، حتى لا يضطر المريض لشراء الدواء من الخارج وتيسيرا على المواطنين البسطاء.

وقرر صرف مكافأة لعمال النظافة بمركز ومدينة أبو حماد لقيامهم بعملهم على أكمل وجه ورفع الأتربة من على جانبى الطريق، وتراكمات القمامة أولاً بأول من الشوارع.

كما أشاد المحافظ بمستوى النظافة لشوارع وميادين مدينة أبو حماد، وعلى الفور كلف رئيس المدينة بصرف مكافأة لعمال النظافة تقديراً لجهدهم وتطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب ولمكافأة المجد ومجازاة المقصر.