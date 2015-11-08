مرشح يعلق لافتات الدعاية على مقر الحزب الوطنى المهجور بالعريش

نشر المرشح المستقل مسعد عروج لافتات دعايته الانتخابية وسط مدينة العريش، على واجهة مبنى الحزب الوطنى المنحل، وهو مبنى مهجور مكون من طابقين يقع وسط المدينة ويطل على ميدان مسجد الرفاعى، أشهر وأكبر ميادين العريش، وتصدرت لافتة واجهة المبنى وحملت دعوة لانتخاب مسعد عروج وتأكيد أن برنامجه لخدمة الشباب، ولافتة أخرى تحمل صورته على الجانب المواجه للميدان.

ويتنافس فى دائرة العريش 20 مرشحا على كرسيين برلمانيين وهم يحيى حسين أيوب، مستقل، والدكتور حسام رفاعى، مستقل، والمهندس عماد البلك، حزب الوفد، وخالد حسين الجندى، الحركة الوطنية المصرية، ومسعد صالح عروج، مستقل، ومنسى إبراهيم جودة الشهير بـ"حمادة سنبل" مرشح مستقل، ومحمد صباح محمد مستقل، عادل محمد الزناتى، مستقل، أحمد العايق حزب مصر الثورة، ومدحت محمد حمدى مستقل، ومحمد سعيد محمد مستقل، وجمال خليل البنديرى، حزب حماة وطن، محمد حسانين شعبان، مستقل، ورحمى عبد ربه عبد الرحمن، مستقل، حسن عباس زكى، مستقل، والسيد عبد المجيد، مستقل، وجمال الدين محمد خليل، حزب الريادة، وحسن نشأت، مستقل، واللواء شحتة محمود على السيد، مستقل، سامى الكاشف مرشح مستقل.