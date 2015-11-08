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ضبط 3 طن ونصف ملابس مستوردة غير خالصة الجمارك بالإسماعيلية

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ضبط 3 طن ونصف ملابس مستوردة غير خالصة الجمارك بالإسماعيلية ضبط 3 طن ونصف ملابس مستوردة غير خالصة الجمارك بالإسماعيلية
تمكنت مباحث تموين الإسماعيلية من ضبط سيارتين محمل عليهما 3 طن ونصف الطن ملابس أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية.

تلقى اللواء على العزازى مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد خليل مدير المباحث الجنائية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث والرائد عادل الجزار وكيل المباحث والقوة المرافقة لهما بضبط (ص. ا.ن ) 53 سنة سائق مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان حال استقلاله السيارة رقم ( 6519 ط ص م) محملة بكمية من الملابس المستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالي (2 طن) و(ا. م.ا ) 22 سنة سائق مقيم ابوعياد ــ دائرة مركز ابوصوير حال استقلاله السيارة رقم ( 5261 ط ص ج) محملة بكمية من الملابس المستوردة غير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالي ( طن ونصف).

تم التحفظ على السائقين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365

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