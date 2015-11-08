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محامون يتضامنون مع زميلهم بعد اعتداء ضابطى شرطة عليه فى البدارى بأسيوط

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محامون يتضامنون مع زميلهم بعد اعتداء ضابطى شرطة عليه فى البدارى بأسيوط محامون يتضامنون مع زميلهم بعد اعتداء ضابطى شرطة عليه فى البدارى بأسيوط
تضامن عدد من المحامين بمركز البدارى محافظة أسيوط مع زميلهم محمود جعفر مختار الذى تقدم ببلاغ للنيابة العامة اتهم فيه ضابطى شرطة بالاعتداء عليه داخل منزله لفظيا وجسديا، حيث اصطحبه عدد من المحامين لمكتب مدير النيابة وتجمعوا أثناء الاستماع لأقواله ورفع بعضهم لافتات منددة بالواقعة.

وقال محمود جعفر مختار المعتدى عليه لـ"اليوم السابع" كنت فى منزلى أمس بعد عودتى من عملى وأثناء نومى فى الثانية ظهرا فوجئت بقوة برئاسة ضابطين من مركز البدارى وعند سؤالى عن أسباب التفتيش وتعريفهم بشخصيتى اعتدوا على لفظيا وجسديا واقتادونى إلى مركز الشرطة، وبعد ساعتين توجهت إلى المستشفى وقمت بعمل تقرير طبى وحررت محضرا داخل المستشفى رقم 55 أحوال لسنة 2015 .

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