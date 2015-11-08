العلاقة الجنسية للزوجين تخفض ضغط الدم وتقوى المناعة وتقاوم أمراض المثانة

الجنس ليس مجرد شعور جيد وعلاقة تربط بين الزوجين وتقرب بينهما نفسيا وجسديا فقط، ولكن أثبتت الدراسات أنه مفيد للصحة ويقى من الإصابة بالعديد من الأمراض، مما يجعلك تتمتع بحياة جنسية صحية، وكشفت الدراسات العديد من الفوائد الصحية للعلاقة الجنسية بين الزوجين. 1-ممارسة الجنس تساعد على تعزيز جهاز المناعة :

>ذكر موقع webmd الأمريكى أن ممارسة الجنس تساعد على التمتع بصحة جيدة، وتقى من العديد من الأمراض، حيث إنه يساعد على تعزيز جهاز المناعة، وأن الشخص الذى يمارس الجنس بشكل منتظم لديه مناعة أعلى لمقاومة الجسم الجراثيم والفيروسات، ويساعد على رفع مستويات الأجسام المضادة. 2- يعزز من الرغبة الجنسية ويجعلها أفضل

> حيث يجعل الحياة الجنسية أكثر حيوية، ويساعد على تحسين الرغبة وممارسة الجنس بشكل أفضل بين الزوجين . 3-يساعد المرأة على تحسين السيطرة على المثانة

> لأنه يجعل قاع الحوض قويا، مما يجنب المرأة الإصابة بالسلس البولى الذى يؤثر على حوالى 30% من السيدات فى مرحلة ما من حياتهم، وهو أيضا يجعل الشعور بالنشوة الجنسية أفضل. 4-يخفض مستوى ضغط الدم:

>كما تشير الأبحاث إلى أن ممارسة الجنس تساعد على انخفاض مستوى ضغط الدم، ويقول Joseph J. Pinzone الرئيس التنفيذى للمركز الطبى Amai Wellness. إن الدراسات أثبتت أن ممارسة الجنس تعد رقم واحد فى المساعدة على انخفاض ضغط الدم.

شبكةعيونالإخبارية

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