فوائد السبانخ.. أهمها علاج مرضى السكر

فوائد السبانخ فى الوقاية من مرض السكر :

هناك العديد من الخضراوات الورقية التى لها العديد من الفوائد، لكن أثبتت الدراسات أن السبانخ من الخضراوات الورقية التى تحتوى على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم.>السبانخ تعد واحدة من الخضراوات الورقية، التى ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر وتساعد على خفض مستوى السكر فى الدم، وأكدت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون أكثر من وجبة واحدة من السبانخ يوميا وغيرها من الخضراوات الورقية تساعد على خفض خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 14%، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل من نصف طبق فى اليوم.

وجاء ذلك فى موقع readers digest الأمريكى، أن السبانخ من الخضراوات الغنية بفيتامين k والعديد من المعادن كالمغنسيوم والفولات والفوسفور والبوتاسيوم والزنك، كما أنها مصدر جيد للبروتين وزياكسانثين المواد الكيميائية النباتية، ومجموعة من مركبات الفلافونويد، وعلى الرغم من أن السبانخ مصدر غنى بالكالسيوم، إلا أن احتواءها على حمض الأكساليك يمنع امتصاص الجسم للكالسيوم، ولكن من الممكن أن تغلى السبانخ لمدة دقيقة واحدة للحد من مادة الأكساليك واستفادة الجسم بالكالسيوم.

فوائد السبانخ على مرضى السكر:

>وكما أثبت التقرير أن السبانخ تعد من أفضل الأطعمة المفيدة لمرضى السكر بشكل خاص، حيث إنها تساعد على انخفاض مستوى السكر فى الدم.