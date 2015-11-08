مرشح بـ"بندر شبين الكوم":إنشاء مساكن للشباب ونقل مقلب القمامة من أولياتى

أكد أحمد سيف المرشح بدائرة بندر شبين الكوم فى المنوفية أنه استطاع حين كان نائبا مستقلا فى مجلس الشعب 2005 ،2010 إنجار العديد من المشروعات ومنها إدخال الصرف الصحى لبعض القرى منها قرية كفر دقماق، ميت مسعود، شبرا خلفون، الراهب، العسالتة، الدلتون ،ميت الموز ،سلكا ،عزبة سلكا ،كفر العجايزة،الشريكين،منشأة عصام، مشيرا إلى أنه سيبذل جهدا خلال الفترة المقبلة لتقديم كافة الخدمات والاهتمام بالتعليم والصحة.

وقال سيف : من أولى أولياتى نقل سوق الخضار وعمل سوق لكل حى فى مدينة شبين الكوم واستغلال الأراضى المملوكة للدولة فى إنشاء جراجات للسيارات الملاكى ومجمعات استهلاكية لكل حى وسوق خضار بنفس المبانى وقاعات أفراح ودور مناسبات.

وأشار المرشح إلى تركيزه على إنشاء مساكن للشاب ونقل مقلب القمامة (أبو خريطة )خارج المدينة مشيرا إلى الاتفاق مع المحافظة واستلام 40 فدانا بمدينة السادات كمدفن لهذه القمامة.