إقبال جماهيرى خلال إفتتاح معرض جامعة المنصورة الخامس للكتاب

افتتح الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة المعرض الخامس للكتاب بالجامعة والذى تستمر فعالياته من حتى يوم 18 نوفمبر الجارى بمبنى المكتبة المركزية الجديد داخل الحرم الجامعي.

حضر الإفتتاح الدكتورة مها الشناوى مدير عام إدارة المكتبات وعمداء ووكلاء الكليات وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمختلف الكليات.

وأكدت الدكتورة مها الشناوى أن المعرض يضم أكثر من 80 دار نشر حكومية وخاصة تعرض جميع المجالات المختلفة لتغطية كافة اهتمامات السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع الزائرين، وكذلك تزويد المكتبات الجامعية بأحدث الإصدارات من الكتب والمراجع العلمية الورقية والإلكترونية بجميع التخصصات العلمية بالجامعة.

كما يقدم المعرض هذا العام خصومات هائلة تصل ل75 % للسادة أعضاء هية التدريس و50 للطلاب في مختلف المجالات والاصدارات الحديثة كما تقدم الهيئة العامة للكتاب ودار المعارف ودار الوثائق خصومات كبيرة تعد مفاجأة المعرض ليباع الكتاب بسعر التكلفة فقط .

كما يشارك هذا العام ولأول مرة الطلاب بمشروعاتهم الطلابية وأبحاثهم العلمية المختلفة ويشارك أيضا طلاب مراحل التعليم الأساسية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والمراكز الاستكشافية ونوادى العلوم

وأشار الدكتور محمد القناوى أن المعرض يعد فرصة كبير للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للاضطلاع على شتى فروع المعرفة وقراءة أمهات الكتب كما دعا جموع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بزيارة المعرض والتعرف على مختلف أنواع الثقافة و لدينا مشكلة فى الوعي والشباب يضيع من وقته الكثير دون الاستفادة منه والوطن يحتاج منا كل دقيقة للعمل والتطوير

وأكد أننا قادرون على التغيير ولكن علينا ان نبدأ بأنفسنا وكل عضو هيئة تدريس وكل طالب عليه الالتزام بوظيفته وواجباته كما نحتاج الى تجاوز الذات وان نعمل جميعا من أجل رفعة الوطن ولن نتقدم الا بالعمل والجدية وأيضا نحتاج ان نعود الى السلوك المصري الذى بنى حضارة منذ 7000 عام فلقد علمت مصر العالم الحضارة وعلمت الوطن العربى العلوم والثقافة ولذلك لن تتقدم مصر سوى بسواعد أبنائها المخلصين .