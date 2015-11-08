أخبار عاجلة

تعرف على فوائد البصل الأحمر ، وأقوى من أي نوع بصل آخر -
بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب -
بالصور.. وزراء ورجال دولة في افتتاح مسجد ومنشآت نادي الزمالك -
كواليس استبعاد هاني من حسابات البدري -
إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس» -
رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً -
امرأة تمزق جسد زوجها بمساعدة شقيقها لأنه “بيشك فيها” -
ساويرس يوجه سؤلا هاما لكل من يهاجم الضربة الأمريكية -
الصحة: وفاة مواطن وإصابة 21 آخرين في انقلاب أتوبيس بسوهاج​ -
وزيرا التعليم والهجرة يشاركان في الاحتفال بيوم اليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

إقبال جماهيرى خلال إفتتاح معرض جامعة المنصورة الخامس للكتاب

Google+ Print
إقبال جماهيرى خلال إفتتاح معرض جامعة المنصورة الخامس للكتاب إقبال جماهيرى خلال إفتتاح معرض جامعة المنصورة الخامس للكتاب
افتتح الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة المعرض الخامس للكتاب بالجامعة والذى تستمر فعالياته من حتى يوم 18 نوفمبر الجارى بمبنى المكتبة المركزية الجديد داخل الحرم الجامعي.

حضر الإفتتاح الدكتورة مها الشناوى مدير عام إدارة المكتبات وعمداء ووكلاء الكليات وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمختلف الكليات.

وأكدت الدكتورة مها الشناوى أن المعرض يضم أكثر من 80 دار نشر حكومية وخاصة تعرض جميع المجالات المختلفة لتغطية كافة اهتمامات السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع الزائرين، وكذلك تزويد المكتبات الجامعية بأحدث الإصدارات من الكتب والمراجع العلمية الورقية والإلكترونية بجميع التخصصات العلمية بالجامعة.

كما يقدم المعرض هذا العام خصومات هائلة تصل ل75 % للسادة أعضاء هية التدريس و50 للطلاب في مختلف المجالات والاصدارات الحديثة كما تقدم الهيئة العامة للكتاب ودار المعارف ودار الوثائق خصومات كبيرة تعد مفاجأة المعرض ليباع الكتاب بسعر التكلفة فقط .

كما يشارك هذا العام ولأول مرة الطلاب بمشروعاتهم الطلابية وأبحاثهم العلمية المختلفة ويشارك أيضا طلاب مراحل التعليم الأساسية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والمراكز الاستكشافية ونوادى العلوم

وأشار الدكتور محمد القناوى أن المعرض يعد فرصة كبير للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للاضطلاع على شتى فروع المعرفة وقراءة أمهات الكتب كما دعا جموع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بزيارة المعرض والتعرف على مختلف أنواع الثقافة و لدينا مشكلة فى الوعي والشباب يضيع من وقته الكثير دون الاستفادة منه والوطن يحتاج منا كل دقيقة للعمل والتطوير

وأكد أننا قادرون على التغيير ولكن علينا ان نبدأ بأنفسنا وكل عضو هيئة تدريس وكل طالب عليه الالتزام بوظيفته وواجباته كما نحتاج الى تجاوز الذات وان نعمل جميعا من أجل رفعة الوطن ولن نتقدم الا بالعمل والجدية وأيضا نحتاج ان نعود الى السلوك المصري الذى بنى حضارة منذ 7000 عام فلقد علمت العالم الحضارة وعلمت الوطن العربى العلوم والثقافة ولذلك لن تتقدم مصر سوى بسواعد أبنائها المخلصين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

رواتب أغلى 10 لاعبين في مصر.. «صلاح» في الصدارة ب 70 مليون جنيه سنوياً

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف