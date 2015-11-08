بالصور.. إصابة 11 طالبة فى مدرسة زراعية بـ"إغماء" فى كفر الشيخ

أصيبت 11 طالبة من مدرسة كوم دميس الزراعية بحالات إغماء ومنهن من أصيبت بإصابات طفيفة بسبب ميل الأتوبيس الذى يستقلونه على طريق مطوبس- كوم دميس إلى الترعة المجاورة للطريق، وتم نقلهن إلى مستشفى مطوبس المركزى.

وأكد على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أنه اطمأن على الطالبات بحضور العقيد عبد الحميد بركات، مأمور مركز شرطة مطوبس، مشيرًا أن الطالبات يتلقين الإسعافات اللازمة.

وأشارت الدكتورة منى مصطفى، وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أن حالة الطالبات مستقرة وتتباعهن مع مدير إدارة مطوبس التعليمية حتى عودتهن إلى منازلهن.

وكانت سيارة نقل محملة بتبن مالت ناحية الأتوبيس فكاد أن يسقط فى الترعة المجاورة لطريق مطوبس- كوم دميس، ما أدى إلى إصابة الطالبالت بحالات إغماء.



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