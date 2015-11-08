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بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح ورشة عمل الجراحات الميكروسكوبية

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بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح ورشة عمل الجراحات الميكروسكوبية بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يفتتح ورشة عمل الجراحات الميكروسكوبية
افتتح الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج، ورشة عمل بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بقسم العظام بمستشفى كلية الطب بسوهاج بحضور البروفيسير جورجيسكو رئيس الجمعية الأوروبية للجراحات الميكروسكوبية وبمشاركة نواب رئيس الجامعة وعدد كبير من أساتذة جراحة العظام بجامعات .

وتضمنت الورشة كل ما هو جديد فى مجال جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية الدقيقة، كما تناولت الورشة أهمية إنشاء الوحدة باعتبارها وحدة ذات طابع خاص أنشئت بقرار من وزيرى التعليم العالى والمالية لتصبح الوحدة الثالثة على مستوى الجمهورية بعد وحدتى أسيوط والزقازيق.

وقال الدكتور حسان النعمانى أستاذ العظام مدير وحدة الجراحات الميكروسكوبية، إن أهمية الوحدة ترجع إلى دورها الهام فى التعامل مع حالات الحوادث المستعصية كالبتر فى الأطراف واليد والأصابع والتهتك فى الأعصاب وقطع الضفيرة العصبية والتهتك بالشرايين والأوعية الدموية، هذا بالإضافة إلى استخدامها فى جراحات العظام ما بعد الحوادث والتشوهات والعيوب الخلقية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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