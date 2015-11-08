مصرع 3 أطفال في حادث انقلاب “توك توك” في ترعة الكلابية في الأقصر

لقي 3 أطفال مصرعهم وأصيبت طفلة رابعة، إثر انقلاب توك توك فى ترعة الكلابية بمركز إسنا جنوب الأقصر.

تلقى اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر إخطارًا من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد مصرع 3 أطفال غرقًا إثر انقلاب توك توك بترعة الكلابية أمام قرية الدير وهم :” أزهار حسين السيد 4 سنوات ومحمد حسين السيد عام واحد ومازن أحمد حسين 9 شهور وإصابة الطفلة شهد صابر السيد 4 سنوات بكسور، وتم نقلها إلى مستشفى الأقصر الدولى”.

ونجحت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري من انتشال الجثث ووضعها بمستشفى إسنا المركزي.

تحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.