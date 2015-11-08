مصادر يمنية: أكثر من 50 قتيلا فى اشتباكات باليمن خلال يومين

قالت مصادر طبية وسكان اليوم الأحد إن أكثر من 50 شخصا قتلوا فى اليمن خلال اليومين الماضيين فى اشتباكات بين التحالف العربى ومقاتلين حوثيين تدعمهم قوات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح.

وذكرت مصادر طبية لرويترز أن 29 شخصا بينهم ثمانية مدنيين قتلوا فى اشتباكات فى تعز ثالث أكبر مدينة يمنية حيث قال عمال الإغاثة أن القتال أوقف إمدادات الغذاء وجعل الآلاف يعانون الجوع الشديد.وقال سكان أن نحو 30 شخصا قتلوا فى اشتباكات بمنطقة دمت فى محافظة الضالع بالجنوب.

وراح 5600 شخص على الأقل ضحية سبعة شهور من الحرب فى اليمن وتقول الأمم المتحدة أن الوضع الإنسانى فى البلاد يتفاقم يوما بعد يوم فى ضوء محاصرة التحالف العربى للموانئ اليمنية.

وقال سكان ومسئولون أن القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادى سيطرت على مركزين استراتيجيين فى مدينة دمت اليوم بعدما أسقطت طائرات حربية تابعة للتحالف أسلحة لهم الأمر الذى يعزز سيطرتهم على جنوب اليمن. وحققت جهود السلام تقدما محدودا.

واتفق كل المقاتلين الرئيسيين فى اليمن على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 الذى يدعو الحوثيين وقوات صالح إلى الانسحاب من المدن اليمنية الرئيسية وتسليم الأسلحة التى استولوا عليها من القوات اليمنية الحكومية.

ورغم مطالبة هادى والتحالف من قبل بتنفيذ هذا قبل بدء المحادثات يرغب الحوثيون وصالح فى أن تتطرق المحادثات إلى آلية تنفيذ القرار 2216.

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