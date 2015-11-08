نبيل العربى يصل الرياض للمشاركة فى قمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية

وصل الدكتور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الأحد إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة فى قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التى تنطلق يومى 10 و11 نوفمبر الجارى بالعاصمة السعودية الرياض.

وشارك الأمين العام فور وصوله الرياض فى آخر اجتماع من اجتماعات كبار المسئولين من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والمخصص لتعديل صياغات مشروعات القرارات التى تصدر عن القمة.

ومن المقرر أن تعقد غدا الاثنين اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية لمناقشة مشروعات القرارات المرفوعة لهم من اجتماعات كبار المسئولين، كما يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا آخر لمناقشة آخر مستجدات القضية الفلسطينية.