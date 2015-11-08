الأمن البناني يكشف شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل

ألقت قوات الأمن اللبنانية القبض على أعضاء شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل، بينهم لبنانيان ومواطن سوري.

وقالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن أعضاء شبكة التجسس الذين تم اعتقالهم اعترفوا بأنهم مكلفون بجمع معلومات عن شخصيات وأهداف أمنية وعسكرية بغية استهدافها لاحقًا.

وأكدت مديرية الأمن أن عناصر الشبكة المعتقلين اعترفوا خلال التحقيق معهم بتصوير طرقات ومسالك وأماكن حساسة داخل مناطق الجنوب، وإرسال الأفلام إلى الجهات التي تقوم بإدارتهم.

وأشارت المديرية إلى إحالة أعضاء شبكة التجسس إلى القضاء المختص، مبينة أن العمل جار لاعتقال الأشخاص الآخرين المتورطين معهم.

يذكر أن السلطات اللبنانية تمكنت منذ 2009 من إيقاف أكثر من 100 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، بينهم عسكريون وموظفون في قطاع الاتصالات.